Flamengo enfrenta o Racing na Libertadores Divulgação / Conmebol

Por O Dia

Publicado 23/10/2020 13:00 | Atualizado 23/10/2020 13:58

Rio - O Flamengo terá uma parada duríssima nas oitavas de final da Libertadores. O Racing, da Argentina, será o rival da equipe carioca. Em segundo lugar na sua chave, a equipe de Avellaneda fez campanha semelhante a do Rubro-negro, porém, acabou não liderando o seu grupo por conta do saldo de gols.

Publicidade

Em uma chave com Nacional, do Uruguai, Estudiantes de Mérida, da Venezuela, e Alianza Lima, do Peru, o Racing conquistou 15 pontos, com cinco vitórias e apenas uma derrota. Os argentinos ficaram em segundo lugar porque fizeram um gol a menos que o Nacional.



A única derrota do Racing foi justamente para o time uruguaio em Avellaneda. Porém, o Racing devolveu o resultado negativo e derrotou a equipe uruguaia fora de seus domínios.

Publicidade

Por ter sido primeiro do grupo, o Flamengo irá definir a sua classificação dentro de casa. Assim como o Rubro-negro, o Racing foi campeão nacional no ano passado. Em formato diferente do Brasil, a Argentina já teve o seu campeão em 2020 que foi o Boca Juniors.