Diário 'Olé' destacou confronto de Flamengo e Racing Reprodução

Por Lance

Rio - O sorteio realizado pela Conmebol colocou o Flamengo, atual campeão, como adversário do Racing (ARG) nas oitavas de final da Libertadores e a repercussão na Argentina não poderia ser diferente: será um compromisso "duríssimo" para a equipe comandada por Sebastían Beccacece, resumiu o "Olé". O diário destacou a qualidade do elenco e poderio ofensivo do atual campeão da Copa.

"Do primeiro golpe, de evitar rivais argentinos, esquivou-se. O que veio na sequência, não. O Racing já conhece seu rival nas oitavas de final da Libertadores e é dos mais fortes. Segundo lugar em seu grupo, o desafio será contra o Flamengo, atual campeão e que vem em grande forma", publicou.



Na reportagem, o "Olé" destaca o atacante Gabriel Barbosa como o grande nome do Rubro-Negro, ressaltando que o camisa 9 está recuperando-se de uma lesão no tornozelo direito. Na sequência, Filipe Luís, Arrascaeta, Arão e Pedro são exemplos citados como "os jogadores da magnitude do Flamengo".



Em relação ao momento do time de Dome Torrent, o "Olé" destaca os 14 gols marcados na fase de grupos e a liderança dividida com o Internacional no Brasileirão. Contudo, lembra a goleada sofrida por 5 a 0 para o Independiente Del Valle, no Equador, para lembrar que o Fla não é impossível de ser batido.



O diário lembra o único confronto entre os times em um mata-mata. Em 1992, com um empate em 3 a 3 no Pacaembu e uma vitória por 1 a 0 em Avellaneda, os argentinos levaram a melhor na Supercopa dos Campeões da Libertadores.