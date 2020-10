Flamengo enfrenta o Racing na Libertadores Divulgação / Conmebol

Rio - Atual campeão da Libertadores, o Flamengo tem um caminho complicado para voltar à decisão da competição, que esse ano será no Maracanã. Na opinião de Paulo César Carpegiani, campeão do mundo pelo clube carioca em 1981, a equipe de Domènec Torrent terá dificuldades para repetir o feito de Jorge Jesus em 2019.

"Tive uma sensação muito segura que esse chaveamento de Flamengo, Inter, Grêmio é muito difícil e vai depender do momento em que estão passando. O futebol tem uma lógica, mas ele pode perder”, avaliou em entrevista à ESPN Brasil.





Na opinião do ex-treinador, a força do elenco do Flamengo torna competições de pontos corridos mais fáceis de serem vencidas que as de mata-mata.



“Dentro de uma lógica, é uma competição muito curta. Pode ser eliminado um Flamengo ou Inter? Pode. Se fosse um campeonato em ponto corrido, com esses times, o Flamengo seria o grande favorito, junto com o River".