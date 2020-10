Flamengo e Internacional em jogo de 2019 Luciano Belford/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado há 4 segundos

Rio - Rio - Flamengo e Internacional se enfrentam nesta domingo em jogo que é tratado como uma "final" no Brasileiro. De acordo com o site "Infobola" do matemático Tristão Garcia há motivos para tratar a partida dessa forma.