Rio - O ex-treinador do Flamengo Paulo César Carpegiani gerou revolta em alguns torcedores rubro-negros ao criticar o espanhol Domènec Torrent, em entrevista ao canal ESPN, no último sábado. O brasileiro fez críticas ao sistema de rodízio adotado pelo colega no time da Gávea.

"Fico meio irritado, até, com poupar jogador. Se você perguntar a um jogador, o que ele gosta é de jogar, em detrimento do treinamento. Ele não gosta de treinar. Se perguntar, o jogador sempre vai ter essa preferência. O próprio Jorge Jesus provou isso, ao longo do tempo. Ele criou um time que a torcida sabe de cor e salteado. Hoje, você não sabe o Flamengo qual é o seu time", declarou Carpegiani.Os comentários pegaram mal entre os flamenguistas, que usaram as redes sociais para rebater."Carpegiani falando do Dome. Essa história nós já vimos no que deu: títulos. Por isso que o mesmo está no ostracismo. Quando vem alguém de fora e começa o trabalho e aparecem os resultados vêm esses desesperados!". "Hoje é um daquelas dias ideais para o Dome mostrar o contrário ao Carpegiani...","Rolou uma pontinha de inveja misturada com ciúme nessa entrevista do nosso velho Capitão. Carpegiani fazia algo parecido que o Domè faz hoje em dia, lembro de uma improvisação em 2000 que custou um 5X2 para o Vasco. Se tivesse tido sorte", escreveram os torcedores.O Flamengo de Dome entra em campo neste domingo, às 18h15, para encarar o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro. O duelo vale a liderança da competição.