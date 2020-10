Por O Dia

Publicado 27/10/2020 13:09

Confira os relacionados para a partida contra Athletico-PR pela Copa do Brasil. #CRF pic.twitter.com/g15l948Un6 — Flamengo (@Flamengo) October 27, 2020

Rio - O Flamengo terá reforços para o jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil, contra o Athletico, na Arena da Baixada, nesta quarta-feira. O Rubro-Negro confirmou que o goleiro Diego Alves e os atacante Bruno Henrique estão à disposição do técnico Domènec Torrent. Arrascaeta e Diego Ribas estão descartados do confronto. A bola rola às 21h30 (de Brasília).