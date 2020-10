O técnico Domènec Torrent terá o goleiro Diego Alves e o atacante Bruno Henrique à disposição hoje RODRIGO BUENDIA / AFP

Por O Dia

Publicado há 12 segundos

Rio - Vivendo um grande momento na temporada, o Flamengo não lidera o Brasileiro, porém, de acordo com o site "Infobola", do matemático Tristão Garcia, a equipe rubro-negra é a que tem mais chances de conquistar o título do Brasileiro. O empate contra o Colorado, em Porto Alegre, foi um bom resultado para o clube carioca.

LEIA MAIS: CONFIRA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O FLAMENGO



De acordo com o site, o Flamengo tem no momento 35% de chances de ser campeão brasileiro novamente. Em segundo lugar, o líder Internacional tem 30%. Depois, o Atlético-MG vem com 17%. Com três jogos a menos que os líderes, o São Paulo tem no momento 10%. O Fluminense tem 3%, o Fortaleza tem 2% e por último Santos, Palmeiras e Grêmio com 1%.

De acordo com o site, o Flamengo tem no momento 35% de chances de ser campeão brasileiro novamente. Em segundo lugar, o líder Internacional tem 30%. Depois, o Atlético-MG vem com 17%. Com três jogos a menos que os líderes, o São Paulo tem no momento 10%. O Fluminense tem 3%, o Fortaleza tem 2% e por último Santos, Palmeiras e Grêmio com 1%.

Publicidade

O Flamengo volta a jogar no próximo fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. O rival será o São Paulo, atual quinto colocado, em duelo que será realizado no Maracanã.