Edmundo Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado há 2 segundos

Rio - O ex-jogador Edmundo e atual comentarista da Fox Sports deu uma declaração que não deve agradar muito o torcedor do Atlético-MG. Na opinião do Animal falta poder de decisão ao clube mineiro, que vem oscilando no Campeonato Brasileiro.

"Esse momento de irregularidade acontece por conta da falta de um jogador que chame a responsabilidade. Não é o Sasha, não é o Keno, o Atlético-MG não tem esse jogador", afirmou Edmundo.

Depois disso, o ídolo do Vasco começou a citar jogadores do Flamengo com poder de decisão. "O Flamengo tem uns cinco. Pedro, Gabigol, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Arrascaeta. É muita qualidade", disse.