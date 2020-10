Há quase dois meses afastado, Diego Alves deve voltar contra o Furacão Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Porto Alegre - Pela sinalização dada na atividade desta terça-feira, no CT do Grêmio, Diego Alves reassumirá o posto de titular do Flamengo contra o Athletico-PR, quarta-feira, às 21h30, na Arena da Baixada, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Recuperado de uma entorse no joelho direito, o goleiro treinou e convenceu a comissão técnica.

Em lua de mel com a torcida rubro-negra, Hugo Souza, o Neneca, deixou uma ótima impressão e, ao que tudo indica, conquistou o status de reserva imediato, superando César e Gabriel Batista. Assim como Diego Alves, que tem negociação avançada para renovar o contrato por mais dois anos, a nova joia da Gávea também negocia a extensão do vínculo até 2025.

Relacionado novamente pelo técnico Domènec Torrent, Diego Alves não joga desde o dia 30 de agosto, quando sofreu uma lesão no ombro. Na avaliação da comissão técnica, ele precisa adquirir ritmo. Com Rodrigo Caio, Diego, Arrascaeta e Gabigol, machucados, serão desfalques em Coritiba.

Embalado pela boa campanha no Campeonato Brasileiro, com os mesmos 35 pontos do Inter, que lidera a competição, o Rubro-Negro terá a chance de 'vingar' a eliminação imposta pelo Furacão. A vitória na disputa de pênaltis, em pleno Maracanã, valeu a vaga na semifinal da Copa do Brasil do ano passado. Sob o comando de Jorge Jesus, o Flamengo faturou o Carioca, o Brasileiro e Libertadores, mas ficou engasgado com pela queda em casa.