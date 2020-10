Por O Dia

Rio - O Flamengo encara o Athletico Paranaense, nesta quarta-feira, no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Após período lesionado, o goleiro Diego Alves foi relacionado para a partida e pode voltar ao gol do Rubro-Negro. Hugo Souza, das categorias de base do clube vinha sendo titular e fez boas partidas pela equipe.