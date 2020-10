Contratado por indicação de Jesus, Gerson é um dos principais nomes do Flamengo Reginaldo Pimenta

Por O Dia

Publicado 28/10/2020 12:46 | Atualizado 28/10/2020 12:47

Rio - O Flamengo voltou a exibir o bom futebol que o consagrou na temporada passada e já está na segunda posição do Campeonato Brasileiro, com a mesma pontuação do líder Internacional. Os dois times se enfrentaram no último domingo e ficaram no empate em 2 a 2. Em entrevista à 'FlaTV', o meia Gerson comentou o jogo e destacou dribles de Willian Arão e Pedro na partida.