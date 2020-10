Dome estuda poupar Gerson contra Athletico-PR, diz site

Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro: trio de meias funcionou bem no Equador Dolores Ochoa / AFP

Rio - O técnico Domènec Torrent deve fazer algumas trocas na estreia do Flamengo na Copa do Brasil contra o Athletico-PR, nesta quarta-feira, pela partida de ida das oitavas de final.

Segundo informações da ESPN, o treinador estuda poupar o meia Gerson. Com Willian Arão e Thiago Maia suspensos para o próximo jogo do Flamengo no Brasileiro contra o São Paulo, a tendência é que a dupla seja usada na partida desta quarta.

Desta forma, Gerson corre risco de ser preservado pela ausência de Arão e Thiago Maia na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Caso o camisa 8 fique no banco, o Rubro-Negro iniciaria a partida com Everton Ribeiro e Vitinho.

Provável Flamengo: Diego Alves (Hugo); Isla, Gustavo Henrique, Natan e Filipe Luís; Arão, Thiago Maia, Éverton Ribeiro, Vitinho (Gerson) e Bruno Henrique; Pedro.