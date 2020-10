André Rizek Reprodução

Por O Dia

Publicado há 1 minuto

Rio - Após a convocação de Lucas Paquetá para o lugar de Philippe Coutinho, os integrantes do programa "Seleção SporTV" debateram possíveis nomes que poderiam ter sido convocados. Ao abordar o meia do Flamengo, Gerson, o apresentador André Rizek afirmou que o jogador pode não estar sendo convocado por conta de uma decisão que tomou no passado.

"Gerson cometeu a correção de não defender a seleção brasileira pré-olímpica por entender que prejudicaria a pré-temporada no clube que paga o salário dele", afirmou.

A recusa do volante aconteceu no começo do ano para a disputa do Pré-Olímpico. Representantes da Seleção principal e da Seleção Olímpica negaram que o jogador esteja sendo boicotado. Mas desde então, o jovem não foi novamente convocado para nenhuma das duas.



'Desde que ele se recusou a servir a seleção Olímpica, Gerson não foi convocado para nenhuma das duas seleções. Nem na Olímpica, nem na principal. Acho que o Gerson está sendo punido por agir corretamente', disse Rizek.