Hugo Neneca Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado há 3 segundos

Rio - O goleiro Hugo Neneca vive grande momento no Flamengo. De quarta opção a titular, o jogador, de 21 anos, deu conta do recado durante a lesão de Diego Alves. Agora com o experiente goleiro recuperado, muitos discutem a possibilidade do jovem permanecer como titular na equipe de Domènec Torrent. Essa é a opinião do ex-lateral do Flamengo, Gilberto, que disputou as Copas de 2006 e 2010.

"O jogador está confiante, o treinador está confiante em deixar o atleta jogando influencia. Óbvio que tem hierarquia, contrata um jogador de R$ 30 milhões, deixar ele no banco não é um bom negócio no clube. Mas a gente está falando de atuação, do atleta estar em campo. A confiança conta muito. Hugo entrou, com o pé estava meio complicado, hoje ele joga, toca, se apresenta, está desenvolvendo melhor”, afirmou em entrevista à ESPN.

Diego Alves defende o Flamengo desde 2017 e é um dos jogadores mais experientes do elenco. No entanto, na opinião de Gilberto, o goleiro Hugo Neneca vem passando mais confiança ao grupo rubro-negro.



“Dentro do gol é um baita goleiro, os jogadores se sentem mais confiantes com a presença do Hugo, com o Natan. Time que está ganhando não se mexe, mas ao mesmo tempo entendendo que tem jogadores importantes do lado de fora. É questão do treinador de assumir essa postura, posição, condição e deixar esses jogadores jogando. Entrosamento é importante. Se eles entraram e deram conta do recado, é porque demonstraram ao treinador que têm qualidade, e que o treinador tem confiança de mantê-los em campo para as partidas”, explicou.