Rio - O narrador Luís Roberto comparou mais um jogador do Flamengo a um europeu. Na transmissão da vitória do time carioca, por 1 a 0, sobre o Athletico-PR, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, o locutor da Globo elogiou o jovem e disse que o goleiro Hugo Souza "tem características" de Courtois, do Real Madrid.



– O moleque é impressionante. Além de ser muito grande - ele tem 1,96 m - é muito ágil. Olha, já que eu falei do Lewandowsk em relação ao Pedro, vou falar o seguinte: O Hugo tem características do Courtois. O Courtois tem um pouquinho mais de 2 m, inclusive – falou Luís Roberto no segundo tempo da partida.



Hugo Souza, inclusive, foi um dos destaques da partida contra o Athletico-PR. O goleiro do Flamengo pegou um pênalti batido pelo atacante Walter.

O arqueiro assumiu a responsabilidade e vem sendo muito elogiado pelos torcedores.Vale lembrar que em participação do programa " Seleção Sportv", Luís Roberto viralizou ao dizer que Pedro é melhor que Lewandowski.