Rio - Após bela atuação na última quarta-feira, o goleiro Hugo Souza recebeu muitos elogios nos programas esportivos. Convidado do programa "Seleção Sportv", o narrador do Grupo Globo, Galvão Bueno, comparou o jovem goleiro do Flamengo a Courtois, do Real Madrid, e destacou que o arqueiro rubro-negro tem mais explosão que o belga.

"O que me impressiona é que ele tem 1,95m e tem muita explosão, a velocidade com que chega na bola. Eu aprendi que isso é o mais importante. Ele tem uma velocidade, uma técnica impressionante. Eu acho que ele tem mais explosão que o Courtois", disse antes de complementar.



"Há um mês ele não existia. Ele era uma promessa. Ele foi criado no Flamengo. É aquela velha frase: 'Craque o Flamengo faz em casa'. Hoje, ele é uma realidade. Há dois anos, o Diego Alves se machucou e quando soube que ia ser reserva, ele nem viajou com o time. Ontem ele foi reserva, viajou e participou do banco, aplaudindo, comemorando. Até isso o Neneca fez. O Diego Alves aceitou, confirmando o grande momento do garoto", completou.



Na última quarta-feira, Neneca pegou um pênalti cobrado por Walter e foi muito elogiado por seus companheiros, principalmente, o goleiro Diego Alves, que parabenizou Hugo pela partida contra o Athletico-PR.



Na transmissão da vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Athletico-PR na Arena da Baixada, Luís Roberto também comentou sobre a semelhança de Hugo Souza e Courtois. Com a vantagem do empate para avançar à próxima fase, o Flamengo volta a enfrentar o Athletico pela Copa do Brasil na próxima quarta-feira, às 21h30, no Maracanã.