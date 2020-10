Arrascaeta, meia do Flamengo Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Rio - Após a vitória sobre o Athletico-PR, o Flamengo ganhou um dia de folga nesta sexta-feira. No entanto, os apoiadores Diego Ribas e Arrascaeta não vão ter o direito de disfrutar da regalia. Em recuperação, os jogadores vão participar de um atividade em tempo integral no Ninho do Urubu.

Os dois atletas estão sob a supervisão dos profissionais do departamento médico. Existe a possibilidade deles ficaram à disposição de Domènec Torrent para a partida de domingo contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro.



Arrascaeta sofreu uma lesão muscular durante um treino com a seleção uruguaia. Ele não defende o Fla desde a vitória por 3 a 1 sobre o Athletico, pelo Brasileiro. Diego sentiu dores na coxa e acabou cortado de última hora para a partida contra Inter e não encarou o Athletico.

Além deles, outros dois jogadores importantes do Flamengo seguem em trabalho de recuperação. Rodrigo Caio vem treinando com o elenco rubro-negro nos últimos dias e está perto de um retorno. Enquanto, Gabigol continua seu trabalho de transição.