Mauro Cezar Pereira Reprodução

Por O Dia

Publicado há 4 segundos

Rio - Com o bom momento do goleiro Hugo Souza, a titularidade de Diego Alves vem sendo debatida no Flamengo. Na opinião do comentarista da ESPN Brasil, Mauro Cezar Pereira, o clube carioca pode fazer um revezamento entre os dois atletas.

"O Flamengo tem muitos jogos na temporada. Eu acredito que pode haver um revezamento entre os dois. Um pode ser titular nos fins de semana e outro pode agarrar nos jogos de meio de semana", afirmou o jornalista em participação no podscast "Posse de Bola".

