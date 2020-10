Diego Alves Alexandre Vidal / Flamengo / DIVULGAÇÃO

Por O Dia

Rio - O bom momento de Hugo Souza no gol do Flamengo pode estar atrapalhando a renovação de Diego Alves com o clube carioca. Na opinião do comentarista da ESPN Brasil, Mauro Cezar Pereira, o fato de o experiente goleiro não ter nenhuma sombra no clube carioca preocupava os dirigentes, mas agora a situação mudou.

"Eu acredito que a boa fase do Hugo esteja atrapalhando a renovação de contrato do Diego Alves. Porque antes ele não tinha nenhum reserva a altura. Agora, o Hugo é no mínimo um reserva do mesmo quilate ou quem sabe um futuro titular", disse o jornalista em participação no podcast "Posse de Bola".

Diego Alves chegou ao Flamengo em 2017 e tem contrato com o clube carioca até o fim do ano. Apesar do bom momento de Hugo, Mauro Cezar Pereira afirmou que a importância do experiente goleiro não deve ser diminuída.

"Não podemos ser injustos e esquecer a importância que o Diego Alves teve nas conquistas recentes do Flamengo. Ele é um grande goleiro e teve muitos méritos como todos os titulares", afirmou.