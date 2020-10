Denílson Reprodução

Por O Dia

Publicado há 6 segundos

Rio - Após a vitória sobre o Athetico-PR, o Flamengo tem outro compromisso importante, no domingo, quando encara o São Paulo pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Apesar do bom momento do Rubro-negro, Denilson apostou na vitória do clube paulista.

Publicidade

Ainda que o Tricolor venha de uma derrota para o Lanús na Copa Sul-Americana, o comentarista que já defendeu o clube, acredita num triunfo do São Paulo diante do Flamengo.

"Os caras vão finalizar 150 vezes e vão perder o jogo. Vai ser aquela zica. Vai ser ataque contra defesa, e o São Paulo vai ganhar o jogo", afirmou o comentarista.

Publicidade

Além de cravar a vitória do clube paulista, o ex-jogador deu até o nome do autor do gol da partida.

"São Paulo vai dar oito chutes no gol e vai guardar um. Já dei o papo. E não vai ser nem gol do Brenner, vai ser do Luciano", completou.