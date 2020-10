PK divulgará novo hino do Flamengo Esports em comemoração ao "Dia do Flamenguista" madmonkey

Por O Dia

Publicado 30/10/2020 17:28 | Atualizado 30/10/2020 17:42

O cantor PK, um dos grandes nomes da nova geração da música e verdadeiro apaixonado pelo universo game, foi convidado pela equipe do Flamengo Esports para gravar um novo hino,chamado “Manto Sagrado”, em homenagem ao “Dia do Flamenguista”, comemorado nessa quinta-feira.



Além da música, PK gravou um clipe em Guarulhos e Mairiporã, regiões metropolitanas de São Paulo. Com passarelas, estacionamentos e takes da cidade vista do alto, o roteiro e a música trazem um forte viés do trap, gênero que carrega no DNA assuntos em voga nas grandes cidades.



Para o cantor, o contato do Flamengo Esports não poderia ser mais oportuno, pois o jovem é apaixonado pelo time desde criança. “Quando me convidaram para produzir o novo hino e o clipe, fiquei emocionado. O Flamengo é meu time do coração, acompanho todos os jogos desde criança, vibro, torço, é inexplicável de mencionar meu sentimento por esse manto”.



O Flamengo Esports é a divisão de esportes eletrônicos do Clube de Regatas do Flamengo. Sua trajetória começou em 2017, e o primeiro título veio em 2019, no Campeonato Brasileiro de League of Legends. Hoje, o Fla também tem equipes de PES e Free Fire - jogo mobile que é febre no Brasil e é parte do tema da música.