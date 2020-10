O jogador Rodrigo Caio foi convocado para seleção brasileira pelo Técnico Tite Alexandre Vidal/Flamengo

Rio - O Flamengo ganhou um desfalque para a partida contra o São Paulo, no próximo domingo, no Maracanã. Em exame realizado nesta sexta, o zagueiro Rodrigo Caio teve uma lesão constatada na panturrilha direita e está vetado do confronto.

O Flamengo não informou a previsão para o retorno de Rodrigo, mas o jogador já iniciou tratamento. Ele vinha se recuperando de uma lesão no joelho e seria reavaliado neste sábado, mas o exame realizado nesta tarde confirmou a nova lesão.

Sem Rodrigo, Domènec Torrent terá à disposição Gustavo Henrique, Matheus Thuler, Natan, Gabriel Noga e Léo Pereira