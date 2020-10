Rodrigo Caio Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Rio - O treinador Tite tem mais um problema para as partidas contra a Venezuela e o Uruguai pelas Eliminatórias. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o zagueiro Rodrigo Caio será cortado por Tite dos compromissos da seleção brasileira que acontecem em novembro. A CBF ainda não divulgou oficialmente a informação.

O zagueiro Rodrigo Caio não conseguirá se recuperar a tempo de uma lesão sofrida na panturrilha direita. Ele sentiu a contusão após o treino realizado no Ninho do Urubu nesta sexta-feira. O jogador vai desfalcar o Flamengo novamente neste domingo contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro.

Este será o terceiro corte na lista de convocados para os jogos contra Venezuela e Uruguai. Nesta semana, Tite perdeu o meia Philippe Coutinho e o volante Fabinho. Eles foram substituídos por Lucas Paquetá e Allan.

Além dos três jogadores, a seleção brasileira pode sofrer ainda outros cortes. Alex Telles, lateral do Manchester United diagnosticado com Covid-19, e Neymar, que sofreu uma lesão na virilha, podem aumentar a lista de jogadores cortados pelo CBF.

