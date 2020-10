Diego Alves Alexandre Vidal / Flamengo / DIVULGAÇÃO

Rio - A negociação pela prorrogação do contrato de Diego Alves com o Flamengo já se estende por meses. Contudo, com o vínculo do goleiro se encerrando em dois meses, no fim deste ano, a diretoria trata a situação com urgência. Em entrevista ao canal "Paparazzo Rubro-Negro", o VP de futebol Marcos Braz comentou o cenário, ressaltando a importância do camisa 1. De acordo com Braz, as duas partes estão interessadas na permanência do atleta no Ninho.

"Estamos tratando com ele. É bom se falar: o Diego Alves foi uma pessoa importantíssima nesse quase dois anos. Prefiro falar enquanto estive ao lado dele, que é de janeiro de 2019 para cá. É importantíssimo para o grupo, uma pessoa que não tenho o que falar. É um dos líderes da equipe, contribui muito no dia a dia", afirmou Marcos Braz, antes de falar sobre a questão financeira:





"A parte financeira é normal de se questionar ou de ser questionado. Trato isso com muita naturalidade, e deixo o outro lado assim também. Diego tem mais dois meses de contrato, está mais do que na hora de resolvermos isso, mas ainda não está resolvido. Ele é super profissional, foi para o jogo na quarta, vai para o jogo (domingo). Não resolvemos, mas estamos trabalhando em cima disso. Estamos empenhados em conseguir o mais rápido possível isso", disse.

Em um vídeo recém-publicado por Rafael Cotta, do canal "Barbaridade", no YouTube, detalhes da novela envolvendo a negociação entre Diego Alves e Flamengo foram externados. Cotta é membro da agência que trabalha com o setor de marketing e imagem do goleiro, e, de acordo com ele, um "entrave no departamento financeiro" do Fla mudou o cenário, que já estava "resolvido", e impediu a confirmação do novo acordo, por ora.



"A questão já havia sido resolvida, não havia motivo aparente para retomar a discussão. Os valores tinham sido acordados e isso frustrou muito as partes. O Diego Alves foi relacionado para o jogo (contra o Athletico, nesta quarta-feira), mesmo sem saber se vai renovar ou não, porque está disposto a ajudar. Chegaram propostas boas para ele sair, o próprio Flamengo pediu para que ele ignorasse, e o próprio Diego Alves falou para o estafe que não quis ouvir (propostas que não fossem do Flamengo) e que quer ficar no Flamengo", disse.