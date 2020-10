Domenéc Divulgação

Rio - O Flamengo retomou o rumo das vitórias após um começo inconstante de Domènec Torrent. Na última quarta-feira, o Rubro-Negro bateu o Athletico Paranaense e saiu na frente nas oitavas de final da Copa do Brasil. No vídeo divulgado pela FlaTV, o técnico do Fla motiva os atletas afirmando que 'com a bola nos pés, o time é muito melhor que o adversário'.

"Quando tiver dúvidas, não pode acontecer o que aconteceu no último jogo. Temos Pedro e, na esquerda, temos um jogador muito poderoso, que é o Bruno (Henrique). Mas precisamos jogar... Vocês com a bola são muito melhores do que eles", disse o treinador do Flamengo que complementou:



"Mas, o mais importante é que vocês, sem a bola, joguem com agressividade, pressão, pressão! Eles não poderão ter tempo para pensar. Mas não só pressão fisicamente, mentalmente também. Temos que mostrar a vontade que queremos ser campeões da Copa!", encerrou o técnico do Rubro-Negro.