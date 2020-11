PR - COPA DO BRASIL 2020, ATHLETICO X FLAMENGO - ESPORTES - COPA DO BRASIL 2020, ATHLETICO X FLAMENGO - Pedro jogador do Flamengo lamenta chance perdida durante partida contra o Athletico-PR no estádio Arena da Baixada pelo campeonato Copa do Brasil 2020. 28/10/2020 - Foto: ROBSON MAFRA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Country ESTADÃO CONTEÚDO

Por O Dia

Publicado 31/10/2020 23:13 | Atualizado 31/10/2020 23:26

Rio - Numa acirrada disputa com o Internacional pela liderança do Campeonato Brasileiro, o Flamengo contou uma valorosa contribuição do Corinthians para alcançar seu objetivo. A derrota dos gaúchos, por 1 a 0, na noite deste sábado, no Itaquerão, abriu o caminho para o Rubro-Negro, que, em caso de empate ou vitória sobre o Paulo, neste domingo, às 16h, no Maracanã, assume a ponta. Hoje, Fla e Inter somam 35 pontos.

Na rodada que encerra o turno do Brasileiro, Flamengo, com desfalques importantes, manterá o rodízio. Além de Willian Arão e Thiago Maia, suspensos, Rodrigo Caio, Diego, Arrascaeta e Gabigol, machucados, estão fora. Em compensação, Gustavo Henrique e Gerson estão de volta ao time titular.



FLAMENGO: Hugo, Isla, Gustavo Henrique, Natan e Filipe Luís; Gerson, Daniel Cabral (João Gomes), Everton Ribeiro e Vitinho; Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Domènec Torrent



SÃO PAULO: Tiago Volpi, Tchê Tchê (Igor Vinícius), Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Brenner e Luciano. Técnico: Fernando Diniz