João Gomes assume vaga de titular; veja a escalação do Flamengo contra o São Paulo

Por O Dia

Publicado 01/11/2020 15:13

Nosso Time É a Gente em Campo! O Mengão está escalado para enfrentar o São Paulo pelo Brasileirão. Vamos, Flamengo! #FLAxSAO #VamosFlamengo pic.twitter.com/Ex1kjhyzbK — Flamengo (@Flamengo) November 1, 2020

Rio - O Flamengo entra em campo logo mais, às 16h, para tentar alcançar a liderança do Brasileirão após o tropeço do Internacional. Contra o São Paulo, Domènec Torrent não pode contar com Willian Arão e Thiago Maia, suspensos. Com isso, a dupla de volantes será formada por Gerson e João Gomes. Natan volta à zaga. Confira a escalação completa do Rubro-Negro.