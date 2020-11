Diego Alves Divulgação / CONMEBOL

Por O Dia

Rio - A boa fase de Hugo Souza tem animado dirigentes e torcedores do Flamengo nos últimos jogos. No entanto, a diretoria ainda dá prioridade à renovação do experiente Diego Alves, que tem contrato se encerrando no dia 31 de dezembro. Em entrevista ao 'Paparazzo Rubro-Negro', o vice-presidente do clube, Marcos Braz falou sobre a negociação com o arqueiro de 35 anos.

Publicidade



"Diego Alves é uma pessoa importantíssima nesses dois anos em que eu estive ao lado dele, de janeiro de 2019 para cá. Um dos líderes, uma das pessoas que contribuem muito, inclusive no nosso dia a dia, na tranquilidade. Os 90 minutos jogados são importantíssimos, mas para chegar ali bem preparado você precisa ter um ambiente de tranquilidade", disse Braz, que emendou:



"E o Diego contribui muito para isso. Parte financeira é normal. Trato com naturalidade. Estamos trabalhando em cima disso [renovação]. Se a gente não tivesse interessado, já teria falado com ele. A gente nem pensa nisso (não renovar com o goleiro)", encerrou Braz. O goleiro foi importante para os títulos do Flamengo no último ano, como a Libertadores e Brasileirão.