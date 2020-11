André Rizek Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/11/2020 15:58 | Atualizado 02/11/2020 15:59

Rio - O Flamengo deixou escapar a oportunidade de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro no último domingo. No Maracanã, a equipe foi goleada pelo São Paulo, por 4 a 1 e segue atrás do Internacional, podendo ainda ser ultrapassado pelo Atlético-MG nesta segunda-feira. No entanto, apesar da derrota, o jornalista André Rizek afirmou que o Rubro-Negro ainda é favorito ao título do torneio.

Publicidade



"O Flamengo foi superior a todos os times que enfrentou ano passado, no Brasil. Esse ano está diferente. O Fla não é o mesmo – e outros times subiram. O melhor elenco deixou de ser imbatível. Mas ainda é o grande favorito ao título", disse o jornalista, que complementou:



"O turno termina com muita gente viva na briga pelo título. Flamengo é (disparado) o melhor elenco, Inter de Coudet teve o melhor trabalho, Atlético jogou um belo futebol, SP líder por pontos perdidos e Palmeiras estreia novo técnico. Fluminense é aquele intruso que curte a festa", encerrou.