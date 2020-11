O técnico Domènec Torrent, do Flamengo RODRIGO BUENDIA / AFP

Por O Dia

Publicado 02/11/2020 13:07 | Atualizado 02/11/2020 14:39

Rio - O Flamengo teve a oportunidade de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro no último domingo, mas foi goleado pelo São Paulo e viu o Internacional seguir na ponta da tabela. Em casa, o clube carioca perdeu por 4 a 1. Nesta segunda, o Rubro-Negro ainda pode ser ultrapassado pelo Atlético-MG, que encara o Palmeiras. Em coletiva, Domènec Torrent comparou a derrota com as de clubes como Liverpool e Barcelona.

"Acho que, se vocês entendem um pouco de futebol, sabem que a torcida no Maracanã ganha uns 10 pontos. O time jogar melhor e defender melhor é meu trabalho, eu sei. Mas é a torcida (é o motivo da queda de aproveitamento). Isso está acontecendo em todos os lugares do mundo. O Manchester City, o Liverpool, o Barcelona... Todos têm problemas quando jogam em casa. Por que? Porque não têm torcida! Vocês não entendem que a torcida maravilhosa do Flamengo ganha 8, 10 pontos? Não entendem isso?", disse Dome, que complementou:



"Infelizmente é impossível (ter torcida) pela pandemia. Mas isso aconteceu em todo o mundo. Nas ligas da Europa, se vocês estiverem seguindo, aconteceu o mesmo. Há campos muito especiais no mundo. O Maracanã é um deles. A torcida do Flamengo é uma das melhores do mundo, mas não podemos tê-la por causa da pandemia. O que temos que fazer? Fechar mais e tentar matar o jogo. Acho que hoje podíamos ter matado o jogo, não só pelo pênalti que perdemos no 1º tempo, mas pelas outras chances", encerrou o técnico do Flamengo.