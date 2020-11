Rio de Janeiro - 01/11/2020 - Domènec Torrent do Flamengo durante partida contra a equipe do São Paulo no estadio do Maracana valido pelo Campeonato Brasileiro 2020. Foto: Luciano Belford/agencia O Dia Luciano Belford/Agência O Dia

Por O Dia

Rio - A goleada sofrida pelo Flamengo para o São Paulo, por 4 a 1, no último domingo, no Maracanã, repercutiu também na Argentina. O jornal "Olé", o mais importante do país, disse que o Rubro-Negro "passou vergonha" e relembrou que a equipe terá um confronto contra o Racing-ARG, pela Libertadores.

“Após a derrota do Inter contra o Corinthians , o Flamengo precisava de apenas um ponto para ser o único líder do Brasileirão. No entanto, ele passou vergonha no Maracanã e foi derrotado por 4 a 1 contra o São Paulo. Esta partida recebeu atenção especial de dois times argentinos: o Racing, que será o rival do Fla pela oitava da Copa Libertadores, e o Lanús, que deve definir a passagem para a próxima fase da Copa Sul-Americana contra o Tricolor", dizia a publicação.

O veículo também destacou os dois pênaltis perdidos pela equipe carioca.

“Além do resultado, o jogo produziu mais do que dados relevantes. Foram três pênaltis, dois a favor do Flamengo e um do São Paulo. O visitante converteu sem problemas, mas os cariocas falharam em ambas, que foram defendidas por Tiago Volpi. O engraçado é que um foi chutado por Bruno Henrique e o outro Pedro (autor do 1 a 0), mas ambos executaram da mesma forma (péssima): por baixo e pelo meio, à direita do goleiro, que nos dois casos defendeu com o joelho”, escreveu.