Rio - Zico criticou a postura do time do Flamengo na derrota por 4 a 1, para o São Paulo, no último domingo. Em seu canal no Youtube, o ídolo rubro-negro disse que a equipe de Domènec Torrent precisa vencer jogos decisivos.

"Um time como o Flamengo não pode, seguidas vezes, ter o goleiro como melhor em campo. Isso estava acontecendo com o Hugo nas últimas partidas. Isso, às vezes, é preocupante… Não teve nenhuma responsabilidade em nenhum dos gols, fez com que o placar não fosse maior (…) São Paulo vinha crescendo, botou a juventude e aproveitou muito bem esse mal dia do Flamengo. Começou com gol, mas sofreu logo o empate. Esses jogos de seis pontos, no momento de um lance tem que saber ser decisivo”, disse o Galinho.

“O Flamengo perdeu uma oportunidade de estar na frente, com o pênalti (perdido) do Bruno Henrique. Teve outro pênalti ao seu favor, bola na trave e depois saiu o quarto gol… Uma jogada de uma inocência tremenda, o goleiro dar um passe lá de trás. Um erro de marcação clamoroso. Muitos erros na defesa, e com um time como o São Paulo os caras te maltratam”, completou.