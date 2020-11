O técnico do Fla externou que o uruguaio e Gabigol estão em estágios diferentes, apontando para o retorno breve de Gabigol, que está em recondicionamento físico, mas treinando boa parte das atividades em tempo integral com o grupo, depois de recuperar-se de uma lesão ligamentar no tornozelo.



"Temos informações do departamento médico, sabemos como estão os jogadores, o momento de cada um. Por isso trocamos, não é porque é mais bonito trocar. Arrascaeta ainda não está com o grupo, ainda tem desconforto. É dia a dia com Arrasca. O Gabigol já treinou alguns minutos com o grupo, mas ainda falta fisicamente. Eles têm alta clínica, mas a parte física é outra coisa", falou Dome, completando:



"Foi o mesmo com o Pedro Rocha (que estava no banco na última quarta). Vamos verificar amanhã (hoje) como estão, mas não para o jogo contra o Atlético-MG."

Publicidade

Gabigol vive a expectativa de ser relacionado para a partida contra o Atlético-MG, às 18h15 deste domingo, no Mineirão e pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Arrascaeta é dúvida, mas um provável desfalque. Já Diego e Rodrigo Caio seguirão como ausências na relação.