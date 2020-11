Everton e Pedro foram convocados para a seleção brasileira Maarcelo Cortes / Flamengo

Por O Dia

Publicado 07/11/2020 12:29 | Atualizado 07/11/2020 12:31

Rio - Convocados para a Seleção Brasileira, Everton Ribeiro e Pedro desfalcarão o Flamengo no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, contra o São Paulo. No entanto, o Rubro-Negro deve realizar um pedido à CBF para liberar os atletas. Em conversa com o portal 'Coluna do Fla', o diretor de relações externas do clube, Cacau Cotta afirmou que o presidente Rodolfo Landim tratará sobre o assunto.

Publicidade



"Está com o Rodolfo Landim, ele vai tocar pessoalmente a situação e eu vou estar ao lado com o Bap. Tem o jogo da volta, que a gente pode fazer um trabalho. Tudo o que for possível o Flamengo vai fazer, o possível e o impossível. O ‘não’ a gente já tem, vamos tentar de tudo. Por falta de atitude e empenho, a diretoria do Landim não vai pecar. É isso, vamos fazer o possível e o impossível, vamos defender a instituição sempre", disse Cotta, que emendou falando sobre os jogos atrasado do São Paulo:



"A questão dos jogos do São Paulo é da CBF. A entidade tem que dar uma satisfação disso, eu cobrei pessoalmente aqui. Eles tem que ter tratamento igual, o que vale pra um tem que valer pra outro. Não tem que ter nada diferente disso", complementou.