O Flamengo divulgou a lista de relacionados para pegar o Atlético-MG neste domingo, às 18h15, no Mineirão, pela 20ª rodada do Brasileirão. A surpresa é o retorno de Gabigol, fora do time por mais de um mês por conta de uma lesão grave no tornozelo.

Arrascaeta, com contusão no joelho, e Diego e Rodrigo Caio, com problemas musculares, seguem sendo desfalques do time de Domènec Torrent. A delegação rubro-negra viaja neste sábado para Belo Horizonte, local do duelo com o Galo.

Os relacionados para a partida contra o Atlético-MG pelo Brasileirão. pic.twitter.com/gQMccbBEza — Flamengo (@Flamengo) November 7, 2020

O provável time do Flamengo é Hugo; Isla, Gustavo Henrique, Natan e Filipe Luís; Arão, Thiago Maia e Gerson; Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro.