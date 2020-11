Vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

Por O Dia

Rio - O vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, já mostrou descontentamento com a CBF por conta dos jogos atrasados de outras equipes no Brasileirão e convocações dos atletas do Flamengo. Neste sábado, no desembarque em Belo Horizonte para a partida contra o Atlético-MG, o dirigente voltou a criticar a entidade e citou a 'falta de bom senso' da mesma.

Publicidade

"Não vou falar em retaliação, mas eu acho que não tem mais o que falar e nem aonde falar. É lamentável, acho que a palavra é essa, uma competição tão importante e que vale muito também na parte financeira. É muito frustrante o Flamengo ter tantos desfalques por uma convocação da detentora do campeonato, isso desnivela a competição. Eu não acredito mais em bom senso", disse Braz, que emendou:



"A torcida do Flamengo precisa entender que, mesmo que o clube não libere o jogador, o atleta perde a condição de jogo. Ele não está autorizado a entrar em campo e, caso entre, o clube pode sofrer uma penalidade. Então, às vezes, o torcedor não entende isso, não adianta a gente segurar", encerrou o dirigente do Rubro-Negro.