Rio - Na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro, Atlético-MG e Flamengo se enfrentam neste domingo, no Mineirão. No primeiro turno, no Maracanã, o resultado foi de 1 a 0 para o clube mineiro. De acordo com o jornalista Juca Kfouri, no podcast 'Posse de Bola', o Rubro-Negro é o favorito para o duelo. O comentarista apontou a equipe de Domènec Torrent como mais consistente.

"Acho que o Flamengo é um time mais consistente e, ao meu ver, é favorito nesse jogo. Prevejo o Atlético-MG mais prudente do que o Flamengo. Acho que o Atlético-MG jogará no Mineirão como jogou no Maracanã: com a humildade de quem sabe ser inferior. Sabendo, ao mesmo tempo, que para ele esse jogo é decisivo, pois uma derrota deixa o Atlético-MG em uma situação muito difícil no que diz respeito ao título", disse Juca, que completou:



"Diferentemente do que possa acontecer com o Flamengo (em caso de derrota). Portanto, acho que pelo momento dos dois, pelas circunstâncias, pela diferença de qualidade, é jogo para o Flamengo ganhar e de novo acender todas as luzes no sentido de ser o Flamengo, o grande Flamengo, que andou cambaleante aí nas últimas partidas", encerrou o jornalista.