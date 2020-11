Rio de Janeiro - RJ - 08/07/2020 - Futebol - Campeonato Carioca 2020 - Jogo valido pela final da Taça Rio - Fluminense x Flamengo, Estadio Mario Filho, Maracana, zona norte do Rio - na foto, Gerson lamenta chance perdida - Foto Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Rio - Peça fundamental nas conquistas do Flamengo neste último ano, o meia Gerson visa uma vaga na seleção brasileira. Em entrevista ao 'Casão FC', que foi ao ar neste domingo no 'Esporte Espetacular', o volante do Rubro-Negro falou sobre a expectativa para ser chamado por Tite. O jogador também fez uma análise de si no clube carioca, dentro e fora de campo.

"Muitas vezes não parece dentro de campo, mas sou um cara tranquilo, paciente. Tenho que continuar fazendo meu trabalho da melhor forma possível no Flamengo, porque só vou ter uma chance um dia na Seleção se eu estiver bem aqui no meu clube. Então, procuro estar sempre trabalhando, sempre que entro em campo tento dar o meu melhor, dar 100%, dar toda qualidade que tenho. Muitas vezes não é possível, você sabe que a gente tenta, mas tem dias em que as coisas não dão certo. Mas tento sempre dar o meu melhor", disse Gerson, que completou:



"Pô, e quando sai a convocação, se eu te falar que não, estarei mentindo, a gente sempre tem um pouco de esperança, porque é o sonho de todo jogador vestir a camisa do seu país. Já vesti várias vezes nas seleções de base, mas o sonho é estar na principal. Até hoje não fui convocado, mas vou continuar trabalhando para um dia, se Deus quiser, ter uma oportunidade", encerrou o meio-campista do Flamengo.