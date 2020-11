Rio,19/08/2020 -MARACANA- Futebol, Campeonato Brasileiro 2020, Flamengo x Gremio, em jogo válido pela 4ª rodada.Na foto, domenec .Foto: Cléber Mendes/Agência O Dia Cléber Mendes

Por O Dia

Publicado 08/11/2020 20:27 | Atualizado 08/11/2020 20:29

HUGO - Não teve culpa nos gols do Atlético-MG e foi seguro quando necessário. Nota 6







ISLA - Fez uma partida burocrática, tanto nas investidas quanto na defesa. Deu mole no segundo gol do Galo. Nota 5,5





GUSTAVO HENRIQUE - Em seu primeiro lance no jogo falhou e viu Sasha abrir o placar para o Atlético-MG. Nota 4,5





NATAN - Bem na parte defensiva e peça fundamental nas jogadas aéreas. Foi o jogador que mais finalizou no primeiro tempo, com duas de cabeça. Nota 8





FILIPE LUÍS - Bobeou no gol do Sasha ao receber bola nas costas. Depois conseguiu fazer uma partida regular. Nota 7

Renê - Entrou desligado e foi inoperante em campo. Nota 5





ARÃO - Foi nulo em campo e pouco efetivo. Precisa ser mais regular com a camisa do Flamengo. Nota 5





THIAGO MAIA - Não fez uma partida brilhante, mas ao menos mostrou empenho e disposição. Nota 5,5

MICHAEL - Muita velocidade e pouca noção tática. Nota 4





GERSON - Responsável pela articulação das jogadas, o camisa 8 foi longe daquele jogador de outrora e pouco fez em campo. Nota 5,5





EVERTON RIBEIRO - Foi bem marcado, principalmente no primeiro tempo, e não conseguir fazer uma grande exibição. Nota 6,5

LINCOLN - Claramente fora de forma. Nulo nos minutos em que esteve em campo. Nota 4





BRUNO HENRIQUE - Não foi nem na primeira etapa e perdeu um gol feito no começo do segundo tempo, com o goleiro caído, e chutou no travessão. Nota 5





PEDRO - Sem espaço, fez uma partida apagada antes de se apresentar à Seleção. Nota 5,5

GABIGOL - Claramente está fora de forma, após ficar 39 dias sem jogar. Nota 5





DOMÈNEC TORRENT - Errou ao escalar Gustavo Henrique, que vive má fase na carreira. Poderia ter mantido Thuler e ter colocado Natan ao seu lado. Demorou a fazer alterações na equipe. Nota 4