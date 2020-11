Torcedores do Flamengo se revoltam Reprodução Twitter / Victor Gammaro

Publicado 08/11/2020 23:13 | Atualizado 09/11/2020 15:30

Rio - A goleada sofrida diante do Atlético-MG, em Belo Horizonte, deixou alguns torcedores do Flamengo revoltados. Os muros da sede do clube carioca na Gávea foram pichados ainda na noite deste domingo. As críticas foram direcionadas ao treinador Domènec Torrent.

Foi a segunda goleada consecutiva que o Flamengo sofreu no Brasileiro. Na semana passada, a equipe carioca perdeu por 4 a 1 para o São Paulo, no Maracanã. Neste domingo, os cariocas foram goleados por 4 a 0 pelo Galo.

Com o resultado, o Flamengo perdeu uma posição e agora está em terceiro lugar no Brasileiro. Após uma sequência positiva no Brasileiro, na Copa do Brasil e na Libertadores, Domènec Torrent volta a ser contestado no comando do clube carioca.

O Flamengo voltará aos gramados na próxima quarta-feira em compromisso pela Copa do Brasil. O rival será o São Paulo, no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da competição.