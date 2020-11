Técnico do Internacional, Eduardo Coudet Ricardo Duarte / Internacional

Rio - O momento de Domènec Torrent no Flamengo voltou a ficar complicado . Após a goleada para o Atlético-MG, alguns torcedores rubro-negros picharam o muro da sede da Gávea com críticas em relação ao espanhol. No Twitter, a movimentação favorável a um outro treinador é bem grande entre os cariocas. O nome do treinador do Internacional, Eduardo Coudet foi sugerido.

Isso por conta dos rumores de uma possível saída do argentino do Colorado. Coudet teria uma oferta do Celta de Vigo e poderia estar deixando o clube gaúcho, que lidera o Brasileiro. Nas redes sociais, alguns torcedores do Flamengo pediram para que o clube tente atravessar a negociação parar contratar o treinador.

Flamengo, pelo amor de deus, atravessa essa negociação do Coudet com o Celta, por favor — daniel (@danchags) November 9, 2020