Minas Gerais - Após o Flamengo sofrer uma nova goleada diante do Atlético-MG no Brasileiro, o treinador Domènec Torrent avaliou que a sua equipe teve sorte por estar ainda próxima do líder da competição. O Rubro-negro tem 35 pontos e perdeu a segunda colocação para o Galo.

"Depois dessa derrota dolorosa estamos a um ponto do líder. Lideramos a Libertadores e estamos nas quartas da Copa do Brasil. Estamos em três competições. Tivemos sorte porque quando sofremos 8 gols em dois jogos, só estamos a um ponto (do líder). Vamos lutar até o último segundo para virar isso", afirmou.

O Flamengo voltará aos gramados na próxima quarta-feira, às 21 horas, em confronto pela Copa do Brasil. O rival será o São Paulo, no Maracanã.