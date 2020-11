Por Lance

Rio - Além da goleada de 4 a 0 sofrida para o Atlético-MG, o Flamengo pode voltar de Belo Horizonte com mais um problema na bagagem. Durante a partida, Filipe Luís sentiu desconforto muscular na parte posterior da coxa direita e será reavaliado nesta segunda-feira, no Rio de Janeiro.

O lateral-esquerdo foi substituído por Renê aos 22 minutos do segundo tempo. Durante o tempo em campo, Filipe Luís teve participação ativa no ataque, mas encontrou dificuldades em conter as subidas de Savarino, ponta-direita do Atlético-MG.Na próxima quarta-feira, o Flamengo recebe o São Paulo, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, em jogo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. Caso não possa atuar, Filipe Luís se juntará a Rodrigo Caio e Diego, que também se recuperam de lesões musculares, e Arrascaeta, em fase final de tratamento de um problema no joelho.Além deles, o Flamengo não poderá contar com Pedro, Everton Ribeiro e Isla, que foram convocados para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.