Filipe Luís Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 09/11/2020 16:23 | Atualizado 09/11/2020 16:26

Rio - Filipe Luís foi alvo de críticas do comentarista Zinho, após a derrota do Flamengo por 4 a 0 para o Atlético-MG, no último domingo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O ex-jogador criticou o fato do lateral-esquerdo tomar "muita bolas nas costas" na partida contra o Galo.

LEIA MAIS NOTÍCIAS DO FLAMENGO



"Critica-se muito o zagueiro Gustavo Henrique, mas o Filipe Luís está tomando muita bola nas costas. Se você for ver a maioria dos gols foi explorando uma jogada do Savarino nas costas do Filipe Luís", opinou Zinho no "A Última Palavra", do Fox Sports, de domingo.

"Critica-se muito o zagueiro Gustavo Henrique, mas o Filipe Luís está tomando muita bola nas costas. Se você for ver a maioria dos gols foi explorando uma jogada do Savarino nas costas do Filipe Luís", opinou Zinho no "A Última Palavra", do Fox Sports, de domingo.

Publicidade

O sistema defensivo do Flamengo vem sendo um dos maiores problemas da equipe carioca nos últimos jogos. O Rubro-Negro tem a segunda pior defesa da competição com 29 gol sofridos, à frente apenas do lanterna Goiás, com 33 gols levados. O Rubro-Negro volta á campo nesta quarta-feira, quando encara o São Paulo pela Copa do Brasil.