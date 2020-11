Por Lance

Rio - Após a derrota para o Atlético-MG, por 4 a 0 em Belo Horizonte, a delegação do Flamengo retornou ao Rio de Janeiro sob protesto da torcida no aeroporto do Galeão. Apesar de ter deixado o local por uma área exclusiva, comissão técnica, jogadores e diretoria ouviram os xingamentos dos cerca de 30 torcedores presentes - que tinham como alvo principal o treinador Domènec Torrent. Até mesmo um rojão foi solto no local, mas não houve feridos ou outro confronto.

As informações e as imagens foram publicadas pelo site "Urubu Interativo". Na Gávea, os muros foram pichados com pedidos pela demissão do treinador.O Flamengo chegou ao Rio de Janeiro nas primeiras horas de segunda. Ainda nesta tarde, o grupo se reapresenta no Ninho do Urubu e, pressionados, inicia a preparação para o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, onde receberá o São Paulo no Estádio do Maracanã, às 21h30 de quarta-feira.