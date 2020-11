Flamengo em treinamento Alexandre Vidal/CRF

Publicado 09/11/2020 12:46 | Atualizado 09/11/2020 12:48

Rio - Após o vexame diante do Atlético-MG, Domènec Torrent comandou o treinamento do Flamengo nesta segunda-feira no Ninho do Urubu. Apesar disso, a sua permanência no cargo até a partida de quarta-feira contra o São Paulo, na Copa do Brasil, não está confirmada. Nos bastidores do clube carioca cresce bastante a insatisfação com o trabalho do treinador espanhol.

O elenco do Flamengo se reapresentou no Ninho do Urubu poucas horas depois de chegar ao Rio de Janeiro e ter sido cobrado durante a madrugada, no Aeroporto do Galeão, pela derrota por 4 a 0 diante do Atlético-MG. Na manhã desta segunda-feira, Dome foi para campo e comandou a atividade para os jogadores que não começaram a partida do Mineirão.

Após a derrota para o Atlético-MG, o vice de futebol, Marcos Braz e o diretor executivo, Bruno Spindel, se reuniram com o treinador. Apesar de mantido no momento, Domènec Torrent pode ser demitido antes do duelo decisivo da próxima quarta.