Rio - Contra o primeiro time que estreou, Domènec Torrent se despediu do Flamengo. Após a goleada sofrida diante do Atlético-MG, o treinador deixou o comando do clube carioca. O apresentador da Band, Milton Neves, comentou a saída do espanhol e surgiu um novo nome para o Rubro-negro.

"Se eu fosse dirigente do Fla, não teria dúvidas: ligaria agora mesmo para Vanderlei Luxemburgo. Com ele, o Fla voltaria a jogar o fino da bola e dificilmente ficaria sem um troféu importante na temporada", afirmou.

Vanderlei Luxemburgo está desempregado desde o último mês, quando deixou o comando do Palmeiras. Torcedor do Flamengo, o treinador já dirigiu o clube carioca em três oportunidades.