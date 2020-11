Vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

Por O Dia

Rio - O treinador espanhol Domènec Torret não resistiu a derrota do Flamengo para o Atlético-MG e deixou o cargo. Com uma partida decisiva pela Copa do Brasil nos próximos dias, o clube carioca vai em busca de um novo técnico. Em enquete, o Jornal O Dia pergunta aos leitores: qual o melhor nome para assumir o comando do Rubro-Negro? Confira as opções!