05/052019 - AGÊNCIA DE NOTICIAS - PARCEIRO - Rog'erio Ceni, técnico do Fortaleza durante partida contra o Botafogo em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2019 no estádio do Engenhão no Rio de Janeiro, neste domingo, 05. Foto: Clever Felix/Parceiro/Agência O Dia Clever Felix/Parceiro/Agência O Dia

Por O Dia

Rio - O Flamengo já definiu seu alvo para substituir o catalão Domènec Torrent, demitido nesta segunda-feira após a goleada sofrida por 4 a 0 para o Atlético-MG. O Rubro-Negro iniciou contatos e tentará a contratação de Rogério Ceni , atual técnico do Fortaleza. Durante o "Fox Sports Rádio", o apresentador Benjamin Back afirmou que o acerto entre as partes está muito próximo.

“O treinador do Flamengo, tenho 99,9%, será Rogério Ceni. A informação que eu tenho é que o nome do Ceni está praticamente fechado com o Flamengo”, disse o âncora da Fox Sports.

A multa rescisória de Ceni com o Fortaleza é de apenas R$ 1,5 milhão, o que não deve ser problema para o Flamengo. O treinador, no entanto, ainda se mostra receoso em relação a uma troca de clube por conta de sua saída frustrada para o Cruzeiro, em 2019, quando acabou voltando para o clube cearense pouco tempo depois.