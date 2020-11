Domènec Torrent Cléber Mendes

Por O Dia

Publicado 09/11/2020 21:18

Rio - O técnico Domènec Torrent não resistiu a pressão após as duas goleadas sofridas nos últimos jogos e foi demitido do comando técnico do Rubro-Negro. Ex-jogador do clube, Zinho, hoje comentarista dos canais Disney, afirmou que a contratação de Dome foi um erro da diretoria e que o mesmo não era o primeiro nome na lista do clube após a saída de Jorge Jesus.

"A direção do Flamengo errou em trazer o Dome. Nada contra ele! Tem conhecimento, foi um bom auxiliar de Guardiola e pode ser um grande treinador. A cobrança no Flamengo é maior. Não existe tempo. Às vezes, a paciência é um pouco maior, mas, no caso dele, foram menos de 100 dias de trabalho", disse Zinho, no 'Tarde Redonda', antes de complementar:



"O Dome não era a primeira opção para substituir o Jorge. Eu vi que faltou uma convicção para ter certeza que era ele que tinha que assumir o Flamengo naquele momento. A falta de didática ou de entender a melhor forma de colocar esse elenco para jogar, tornou o Flamengo vulnerável e aí aconteceu tudo que estamos vendo hoje.", encerrou o ex-jogador.